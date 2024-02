Traffico Roma del 02-02-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità me trovati all’ascolto sulla via Flaminiain coda per incidente a partire da Corso Francia fino a Saxa Rubra direzione del raccordo anulare sulla tangenziale si sta in coda tra l’uscita di via Tiburtina e via Nomentana cosa di un incidente avvenuto in direzione dello stadio in Piazza Montegrappa proseguono i lavori con divieto di transito tra il Lungotevere Oberdan Lungotevere delle Armi per immettersi su quest’ultimo bisogna percorrere interamente la rotatoria di Piazza Montegrappa frequenti le code sul Lungotevere Oberdan e per consentire i lavori presso gli archi delle Mura Gianicolensi modificata la viabilità della zona in via Fratelli Bonnet è in via Calandrelli alle deviazioni segnalate sul posto deviato anche il trasporto pubblico e fino al 9 di ...