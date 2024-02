Traffico Roma del 02-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) LuceverdeBentrovati all’ascolto sul grande raccordo anulare coda per incidente sulla carreggiata interna tra le uscite cazzia e Salaria rallentamenti e code a tratti perlungo la testiera del uscite per Fiumicino e Appia sulla via Flaminia Siete in coda per incidente tra lo svincolo per via Cassia nuova è il Centro RAI direzione era accorto in via del Foro Italicoin coda per incidente tra la Farnesina via Salaria direzione San Giovanni fuori raccordo anulare sulla Salariain coda per incidente tra località Fonte di papà e Settebagni in direzione del centro cosa persulla via Cristoforo Colombo in uscita dalla capitale tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...