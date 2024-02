Traffico Roma del 02-02-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità della tram 8 aperta la corsia laterale di Ponte Garibaldi in direzione di Trastevere è chiusa invece nei due sensi di marcia la corsia tranviaria in Piazza Gioacchino Belli la linea 8 continua ad effettuare servizio con navette bus transitando sul ponte Garibaldi in direzione dei due capolinea su Viale Trastevere le navette bus percorrono in alternanza sia la corsia tranviaria sia le corsie laterali da domani a lunedì a Monteverde sono in programma interventi di potatura in via Federico oznam tra Piazza di Donna Olimpia e via Francesco Catel e la tratto di strada sarà chiuso alprevisti divieti di sosta e limitazioni alla circolazione anche in Piazza di Donna Olimpia che riguarda il trasporto pubblico Sara deviata la linea 982 diretta in viale della XVII ...