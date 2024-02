Traffico Roma del 02-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione non sono presenti in queste ore i particolari problemi dilungo la rete viaria della città metropolitana disul grande raccordo anulare rallentamenti a tratti persulla carreggiata esterna tra uscita Laurentina e Prenestina in via Appia Pignatelli la polizia locale Ci segnala un incidente in prossimità di via dell’Almone possibili rallentamenti in piazzale di Porta Pia possibili disagi alla circolazione per una manifestazione di Legambiente nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...