Traffico Roma del 02-02-2024 ore 12 | 30

(Di venerdì 2 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità prudenza alla guida in via Monte Massico per la presenza di acqua in strada seguito della rottura di tubature all’altezza di via Monte Petrella lavori in corso sulla Nomentana all’incrocio con viale Arturo Graf a causa del restringimento di carreggiata Code in direzione del centro ancora chiuso il tratto di Piazza Montegrappa 3 Lungotevere Oberdan e Lungotevere delle Armi per rimettersi su quest’ultimo bisogna percorrere interamente la rotatoria di Piazza Montegrappa frequenti code sul Lungotevere Oberdan Per consentire lavori presso gli archi delle Mura Gianicolensi modificata la viabilità in viale delle Mura Gianicolensi in via Fratelli Bonnet è in via Calandrelli attenzione alle deviazioni segnalate sul posto deviato anche il trasporto pubblico servizio rallentato sulla ...