Traffico Roma del 02-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto rallentamenti E bravi code sulla carreggiata esterna del raccordo tra Tor Bella Monaca e la 24 in interna si rallenta tra Nomentana e Tiburtina ancora ilsulla Cassia code a tratti in direzione centro tra la Storta la Giustiniana e Tomba di Nerone auto in coda sulla Nomentana tra Largo Giampiero Arci viale Arturo Graf direzione centro ci sono lavori in corso e la carreggiata è ridotta si rallenta per incidente in via delle Vigne Nuove all’incrocio con via delle Isole Curzolane incidente e rallentamenti anche in Viale deignoli nei pressi di via di Dragoncello in via della Magliana verso laFiumicino iniziati stamani lavori di potatura sul Lungotevere della Vittoria tra Largo Maresciallo Giardino e via Francesco Rismondo a causa del restringimento di carreggiata ...