Traffico Roma del 02-02-2024 ore 09 | 00

(Di venerdì 2 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente Concorde in via delle Vigne Nuove incrocio con via delle Isole Curzolanerallentato da un incidente sulla Casilina all’altezza del raccordo ancora chiuso il tratto di Piazza Montegrappa 3 Lungotevere Oberdan in Lungotevere delle Armi per immettersi su quest’ultimo bisogna percorrere interamente la rotatoria di Piazza Montegrappa frequenti le code sul Lungotevere Oberdan Per consentire i lavori di smontaggio di un ponteggio presso gli archi delle Mura Gianicolensi modificata la viabilità in viale delle Mura Gianicolensi in via Fratelli Bonnet è in via Calandrelli iniziati stamane lavori di potatura sul Lungotevere della Vittoria tra Largo Maresciallo Giardino e via Francesco Rismondo c’è un restringimento di carreggiata in entrambi i sensi di ...