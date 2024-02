Traffico Roma del 02-02-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Luceverdemenari trovati all’ascolto rallentamenti e code lungo la carreggiata interna del raccordo tra Tuscolana e Ardeatina nel tratto anche un incidente auto in coda sul tratto Urbano della A24 Viale Togliatti e la tangenziale verso il centro anche in uscita dalla capitale si procede in code tra il Viale Togliatti e il raccordo in questo tratto segnalato un incidente si sta in coda verso il centro sulla Flaminia sulla Salaria sulla Cassialento anche sull’Aurelia sull’Ardeatina rallentamenti dovuti a un incidente all’altezza di Falcognana disagi in entrambe le direzioni sull’ostiense sulla via del mare code a tratti Casal Bernocchi Vitinia e più avanti 3 raccordo e via di Decima il tutto in direzione del centro i dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta et Grazie per l’ascolto un ...