Tra ceppi e manette un mare di ipocrisia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Non si fa che parlare di. Quelli che stringevano le caviglie e i polsi di Ilaria Salis, una ragazza italiana tradotta davanti al Giudice penale ungherese per un’accusa di lesioni aggravate a militanti con idee opposte alle sue, in concorso con altri anarchici di una fantomatica organizzazione (Hammerband, la banda del martello) che, evidentemente ispirandosi al film di Tarantino, Bastardi senza gloria, promuoveva spedizioni punitive contro neonazisti e fascisti di tutta Europa. Insomma, cercavano un confronto che non si limitava ad un’accesa dialettica. L’immagine ha scioccato l’opinione pubblica italiana, dimentica del fatto che, per decenni, si è nutrita impassibile di immagini di detenuti nelle medesime condizioni della Salis, gustandosi avidamente trasmissioni come “Un giorno in Pretura” o guardando i TG della sera, dove coppie di ...