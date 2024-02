Toystellers forever young | la mostra di Federico Ghiso a Roma

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il 24 e 25 febbraio al Micro Arti Visive diinaugurazione della”: ritratti di giocattoli con il volto da bambini creati dall’intelligenza artificiale, il libro diche parla di giocattoli come non è mai stato fatto prima, prosegue con successo il tour di presentazione in tutta Italia di una nuova edizione a tiratura limitata per collezionisti. Dopo il Micro Museo della Nostalgia con il patrocinio della provincia di Monza, il Mufant – Museo della Fantascienza di Torino, il museo delle Creature di Gomma “Venice Vintage Toys” e l’Ospedale delle Bambole di Napoli, sarà la volta del Micro Arti Visive diil 24 e 25 febbraio Nel corso della presentazione al Micro disarà ...