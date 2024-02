Totti | mentre faceva il calciatore aveva anche un “secondo lavoro” | nessuno o quasi se lo ricorda

Leggi tutta la notizia su free

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ci ricordiamo di un Francesco, ma nelvite di questo suo “”? Impossibile dimenticarlo. (Ansa – Free.it)Oltre ad essere uno dei più forti calciatori italiani più forti della storia, Francesconel corso della sua straordinaria e leggendaria carriera è statoconosciuto per un altro suo “” che, forse, in pochissimi hannoto ma, siamo sicuri, nel momento in cui ve lo ricordiamo, vi tornerà in mente. Il motivo è presto detto: la sua irrefrenabile simpatia, infatti, è stato sicuramente uno dei tratti distintivi del suo carattere,se ovviamente il mondo del pallone, come del resto ènormale che sia, ha preso il ...