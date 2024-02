Toto Wolff su Hamilton | «Ci ha sorpreso il tempismo della notizia»

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La conferenza stampa di, team principalMercedes, dopo ladell’accordo trae la Ferrari per il 2025. Dopo 11 anni alla guida di una Mercedes,a 40 anni guiderà una Ferrari. Il Telegraph riporta le reazioni e le parole di. La conferenza stampa disulla scelta di“Il Telegraph ha capito cheha rivelato l’accordo ain un incontro a casa di quest’ultimo a Oxford e lo ha colto di sorpresa”. La reazione diMercedes: «Penso che forse un po’ di contesto è necessario. Quando abbiamo firmato il contratto con Lewis abbiamo optato per una durata più breve, quindi ciò ...

La notizia dell'addio di Lewis Hamilton alla Mercedes e dell'approdo nel 2025 in Ferrari, quando il britannico avrà 40 anni, è qualcosa che ha stupito gli appassionati e non. La Rossa, quindi, punterà ..."Con Lewis ci siamo incontrati per un caffè e lui ci ha detto che avrebbe corso con la Ferrari. Rispettiamo la sua decisione, per lui sarà l'ultimo contratto. Noi avevamo siglato con lui un contratto ...F1 Benoit Hamilton - Tramite le colonne del quotidiano Blick, l'esperto giornalista svizzero Roger Benoit ha espresso una valutazione sul clamoroso divorzio tra Lewis Hamilton e la Mercedes, precisand ...