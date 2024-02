Torta di mirtilli al limone | la ricetta originale dal gusto paradisiaco! Blueberry Lemon Cake

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Questadialè in assoluto lapiù deliziosa che io abbia mai mangiato, la prima volta che ho avuto il piacere di gustarla ne sono rimasta incantata. La versioneporta più zucchero, burro e olio di cocco (fondamentale per ilfinale), io ho ridotto quanto più mi era possibile questi tre ingredienti, e ho sostituito il latticello con il latte, cercando di non modificare troppo il risultato. Spero che vi piaccia. Vi lascio gli ingredienti e il procedimento per unagrande, occorre uno stampo di 25 cm, lache otterrete e per 10 persone. Gli ingredienti per 10 – 12 persone: 110 grammi di burro 110 grammi di olio di cocco Bio 250 gr di zucchero 390 grammi di farina 00 3 uova 1 cucchiaino di ...