Torna Runforlove | corsa virtuale per il Meyer di Firenze

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2024 –anche per il 2024 la2024, lasolidale organizzata dalla Fondazionein occasione di San Valentino. I proventi delle iscrizioni verranno, anche in questa occasione, destinati al sostegno del progetto Play therapy a favore dei piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico fiorentino. La formula è sempre la stessa, in modalità 'virtual': si corre dove si vuole, con chi si vuole, quando si vuole nei giorni compresi tra sabato 10 e mercoledì 14 febbraio. L'importante è farlo in coppia, con la persona alla quale si vuole più bene. L'evento, giunto alla sua quarta edizione, sta continuando a crescere, e già nella sedizione (2023) ha registrato 1.327 squadre di coppia iscritte (quindi 2.654 partecipanti totali) contro le 1.166 ...

