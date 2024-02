Torna la fiducia Fiere col pienone e più clienti asiatici il 2023 è superato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "Milano Unica è rimasta ferma nel puntare alla qualità e alla fine è stata premiata per aver mantenuto questa rotta: lo dimostrano e la partecipazione degli espositori in fiera e il numero di buyers e visitatori che hanno affollato per tre giorni gli stand delle aziende". Si chiude con soddisfazione l’edizione numero 38 della kermesse milanese, come sottolinea Maurizio Sarti, presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord. "L’offerta dei tessuti di alta gamma, del made in Italy di lusso e di ricerca si trova qui – aggiunge – Moltihanno deciso di presentarsi a Milano piuttosto che passare da Parigi, a Première Vision. Dai rumors ascoltati tra gli stand isono contenti anche per i servizi trovati. Sono certo che alcune cose potrebbero essere migliorate e come ha suggerito qualcuno potrebbero aumentare il numero di ...