Torna la Coppa dei Club Padel MSP | sabato al via nona edizione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 feb. (askanews) – Il popolo delladeiè pronto a scendere di nuovo in campo. Nel weekend tra3 e domenica 4 febbraiol’appuntamento con il più grande campionato amatoriale dia squadre d’Italia, organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e giunto alla. Ogni anno, ladeiporta con sé nuovi record: se nel 2023, per l’conquistata dal Pelotadi Latina, le squadre iscritte alla fase di Roma e provincia furono 168, per il 2024 – informa una nota – si è arrivati a 212, per un totale di oltre 4.500 partecipanti, quasi mille in più di un anno fa. Ogni circolo iscritto potrà portare anche più di una ...