Torna il carnevale storico del Balon | appuntamento imperdibile con la “Rusnenta”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ununico nel suo genere che, durante il periodo di, “porta in scena” il meglio dei Gruppi Storici e di Rievocazione storica del Piemonte e non solo. Un momento davvero unico nel panorama degli eventi diperché si tratta di una vera e propria kermesse dedicata alle sfilate e alle esibizioni di circa 15 Gruppi Storici rappresentanti le tante diverse epoche della Storia. L’inteso programma inizia giovedi 1 febbraio con l’investitura della, letteralmente “la arrugginita”, la maschera tradizionale del Borgo Dora il cui nome trae origine dall’antico mercato delle “cose vecchie” che ancora oggi è il carattere distintivo del tipico quartiere delcon i tanti negozi di antiquariato, i “robivecchi” e i mercati deldel sabato e del Gran ...

L'evento è organizzato dai giovani di Pioppo , che con grande voglia e sacrificio vogliono riproporre una sfilata come fatto in ... (monrealelive)

Tempo di Carnevale, con carri, Trenini e sfilate in tutta la provincia . Confermate location e formula del rinnovato carnevale aretino ... (lanazione)

A Trezzo Torna la magia del Povero Piero , il 17 febbraio, sulle rive del fiume andrà in scena il grande spettacolo del rogo del fantoccio più ... (ilgiorno)

Conto alla rovescia per il Carnevale storico di Ivrea . L'edizione 2024 andrà in scena dall'11 al 13 febbraio. La Battaglia delle Arance è la ... (iltempo)

Non hanno una pagina Facebook né un sito internet. Pochissime recensioni e quasi nessun articolo: eppure, le loro frittelle a Siena (e dintorni) le ... ()

Da venerdì 2 febbraio lo spettacolo “Terra Incognita” in Arsenale con due repliche al giorno. Allestito in Piazza il palco per la maschera più bella ...Torna anche quest’anno, il prossimo 8 febbraio a partire dalle 9,30, la festa dei colori della Pace: l’appuntamento con il Carnevale ...Maschere ancestrali antropomorfe e zoomorfe tipiche del carnevale barbaricino. Vesti di capra, orbace, campanacci, danze propiziatorie che rievocano riti misteriosi: a Samugheo storia e cultura, festa ...