Torino | scontri 1° maggio 2022 | 12 misure

12 misure cautelari, obblighi di dimora e fogli di via nei confronti di appartenenti al centro sociale Askatasuna di Torino, per gli scontri durante il corteo del 1° maggio, quando rimasero feriti 13 agenti. Proprio in questi giorni il Comune ha approvato un progetto di cogestione, che porterà alla legalizzazione di Askatasuna. Le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e lancio di oggetti. In totale le persone denunciate sono 25, e fra loro figurano i capi storici del Centro sociale.