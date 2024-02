Torino che mangia | dal fine dining alle piole

Piccolo sospiro di sollievo in casa Torino in merito alle condizioni di Alessandro Buongiorno , che si è infortunato alla spalla nel finale... (calciomercato)

Sta iniziando l’avventura di Alcaraz alla Juve : l’argentino sbarcherà a Caselle in serata , attese per domani le visite ... (calcionews24)

Rabiot è uno degli intoccabili di Allegri, leader il giocatore simbolo che il tecnico bianconero ha trasformato da semi anarchico area-area a mezzala dal peso specifico altissimo (e che ha ritrovato ...Ricordiamo che il mercato estivo si era chiuso con un passivo di una cinquantina di milioni, considerando gli investimenti fatti e le cessioni dei big rifiutate o saltate. Inoltre, fattore da non ...Stasera inizia la 23ª giornata di B con un anticipo di prestigio fra due squadre che sono al di sotto delle aspettative di inizio stagione. I siciliani di Corini possono ancora inserirsi nella lotta p ...Quello avvenuto la sera di mercoledì 31 gennaio 2024 nel quartiere Santa Rita non è l'unico caso di giovani che si attaccano alla parte posteriore di un bus di linea. Sui social, infatti, sta circolan ...Il progetto fa parte della manutenzione straordinaria (che nel caso specifico non viene effettuata dal ...aspetto anche pensando a forme di volontariato civico, come quella di Torino Spazio Pubblico, ...