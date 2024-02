Torino | Bellanova | «L’Inter è stata una spinta | voglio l’Europeo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Le parole di Raoul, esterno del, sulla sua esperienza ale sull’obiettivo Europeo. I dettagli Raoul, esterno del, ha parlato a La Stampa della sua esperienza in granata. INTER – «In Francia non è andata bene sul campo, ma ho cominciato a formarmi il carattere: sono cresciuto, parlo inglese e francese da quando ho 19 anni. Istanbul? Non credevo di entrare in finale di Champions, ma quando l’ho fatto non ho avuto alcun timore: volevo dimostrare a me stesso che in mezzo a tutti quei campioni poteva esserci spazio anche per me. Mi ha dato unaincredibile». EUROPEO – «Sì, ci penso. Ma passa tutto dal Toro.ringraziare i miei genitori: senza di loro non sarei qui. Non ce la passavamo bene a casa, ma non è mai ...