Torino accoglie la Final Eight della Coppa Italia | finale sold out e 36 000 biglietti venduti

La Final Eight di Coppa Italia di basket presenta diverse novità, tra la Final Four femminile e una serie di iniziative a margine dell'evento in programma all'Inalpi Arena tra il 14 e il 18 febbraio ...Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano Giovedì 1 febbraio: notizie Serie A La Juventus ha accoglie il colpo Alcaraz, o ...L'esterno offensivo mancino nato nel 2004 arriva in granata in prestito fino a fine stagione dalla Stella Rossa ...