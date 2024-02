Tom Walker | ‘Head Underwater’ e l’album ‘I Am’ | «Un nuovo lato del mio cantautorato»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tomè tornato con ilsingolo Head Underwater, uscito il 2 febbraio e apripista delalbum I Am, in uscita il 31 maggio. Nuova musica che arriva dopo un periodo di blocco per il cantautore. «Ho scritto il secondo album in tanto tempo. – dice infatti Tomin un incontro su Zoom – Non avevo per niente ispirazione e non riuscivo più a godermi la musica. Sono andato a Los Angeles perché c’erano i produttori lì. Uscendo e lavorando con loro si è riaccesa diquesta passione. Abbiamo scritto tuttoin tre mesi. Parla di come si possa uscire dal buio e tornare alle cose che ami». Tomsi è recato a Los Angeles per scrivere con i fratelli McDonough, Toby Gadd, Ryan Daly & Castle. Il risultato è la fotografia di un momento ben ...