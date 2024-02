Toglie porte | caloriferi e cucina dalla casa Scatta la denuncia per un affittuario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Prima di lasciare l’alloggio che aveva in affitto, si era impossessato di, di, di unae di un lavabo che erano all’interno. Ma la vittima ha chiesto l’intervento dei carabinieri per le opportune verifiche e ha presentato la. A finire nei guai così è stato un uomo di 45 anni, con precedenti di polizia a carico. La vittima ha raccontato, nella suadi avere affittato un alloggio al 45enne. Quindi, a seguito di morosità, era stata avviata una procedura di sfratto. Lo sfratto era stato tentato a fine ottobre e, come da accordi tra le parti, era stato rinviato a fine novembre. Ma quando, un mese dopo, si sono presentati inper dare seguito allo sfratto, nell’appartamento non era presente nessuno e hanno constatato che erano stati portati via ...