TikTok | novità sconvolgente | utenti disperati | è successo di nuovo

Leggi tutta la notizia su free

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bruttissime notizie in arrivo pere tutti i milioni diin tutto il mondo: niente sarà più come prima, cambia tutto., niente sarà più come prima (Free.it)Sembra essere in arrivo una vera e propria svolta, almeno temporanea, per quanto riguarda. Milioni diin tutto il mondo, infatti, rischiano di rimanere senza un elemento davvero indispensabile che, di fatto, ha caratterizzato questa piattaforma fin dagli albori, cercando di differenziarsi in maniera netta ed importante dagli altri social network competitor, come ad esempio Meta e Facebook.Ma di che cosa stiamo parlando? Il riferimento è allo stop della musica di Universal Music su: questa ...