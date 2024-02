Thierry Fremaux | David Fincher non è più allo stesso livello per colpa di Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La stoccata diai danni die di, colpevole di aver preferito la piattaforma streaming al cinema. Ospite del Goteborg Film Festival, il direttore artistico di Cannesè tornato ad alimentare i dissapori concon nuove dichiarazioni in cui inla piattaforma streaming del peggioramento della qualità del lavoro di. Prendendocome esempio di un regista che ha abbandonato il cinema per fare film per lo streamer,ha dichiarato (via World of Reel): "è ancora un grande cineasta, ma non esiste...