The Last of Us 3 si farà? La dichiarazione di Neil Druckmann

(Di venerdì 2 febbraio 2024)svelato di avere delle idee per Theof Us 3, terzo gioco della saga post-apocalittica che potrebbe legare insime un’intera trilogia. La notizia arriva da unadell’autore contenuta nel documentario sulla realizzazione di Theof Us 2, rilasciato di recente. “Ho pensato: “C’è un concept?”. E per anni non sono riuscito a trovarlo. Ma recentemente la situazione è cambiata. Non ho una storia, ma ho un concept che, per me, è emozionante come l’1 e come il 2, è una cosa a sé stante, con un fil rouge che lega perà tutti e tre. Perciò sento che probabilmente ci sarà un altro capitolo di questa storia“.ha inoltre aggiunto di essere soddisfatto di aver lasciato i due primi capitoli standalone: “Il primo gioco aveva un concetto così pulito ...

