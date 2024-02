The Last Of Us 2 | Catherine O' Hara sarà una delle guest star dei nuovi episodi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) HBO ha confermato cheO'coinvolta comenelle riprese della stagione 2 di TheOf Us.O'reciterà, con una parte da, nella stagione 2 della serie TheOf Us. HBO, come prevedibile, non ha voluto rivelare i dettagli del personaggio che i produttori hanno affidato all'attrice. Il lavoro sul nuovo capitolo della storia Le riprese deidi Theof Us, la serie tratta dal popolare videogioco, sono attualmente in corso.O'sembra sia solo il primo nome importante coinvolto nella realizzazionepuntate inedite ...

Come annunciato nei giorni scorsi da Naughty Dog, il documentario Grounded 2: The Making of The Last of Us Part 2 è disponibile da oggi su YouTube. The Last of Us Parte II inizialmente era molto più vicino a Bloodborne che alla sua versione attuale, con una mappa aperta invece di livelli chiusi.