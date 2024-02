TFS dipendenti statali | subito i soldi grazie alla sentenza rivoluzionaria della Corte Costituzionale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) I lavoratorihanno diritto al TFS immediatamente al termine del rapporto lavorativo. A deciderlo è una fondamentale. Ipubblici a tempo indeterminato assunti prima del 2001 hanno diritto, al termine del rapporto lavorativo, al cd. TFS, il Trattamento di Fine Servizio. Laha chiarito un importante aspetto sul TFS – InformazioneOggi.itIl pagamentoprestazione avviene nel seguente modo: in un’unica soluzione, se la cifra totale lorda è pari o inferiore a 50 mila euro; in due rate annuali, se l’importo complessivo lordo è superiore a 50 mila euro ma inferiore a 100 mila euro. La prima rata ammonta a 50 mila euro e la seconda all’ammontare residuo; in tre ...

Depositata la relazione del Tribunale di Milano. Il possibile fallimento della società Visibilia può portare al processo per bancarotta.Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle Aci su cui calcolare il valore delle auto concesse ai dipendenti come fringe benefit.Accordo con i sindacati sul nuovo integrativo per il periodo 2024-2026: il premio potrà arrivare a 4.200 euro nel triennio ...