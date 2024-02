Testoni presenta la collezione dei mocassini Spring-Summer 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 2 febbraio 2024), il brand italiano del lusso specializzato in calzature e pelletteria, parte dall’ispirazione dietro al significato di libertà, per uno dei suoi prodotti di punta della: la nuova linea diper lui e per lei, dallo stile contemporaneo, estremamente confortevoli e flessibili. Questa linea rapil compagno ideale per un viaggio quotidiano all’insegna del comfort senza rinunciare ad un tocco di stile sofisticato. Leggerissimi e pensati per uomini e donne dinamici con uno stile di vita che abbraccia ogni possibile cambiamento, queste calzature si muovono in armonia con chi le indossa, adattandosi ad ogni movimento del corpo con una flessibilità estrema, proprio come il corpo dei danzatori in un’opera d’arte in ...