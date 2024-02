Tesla finisce in mare | automobilisti salvati da una sauna galleggiante VIDEO

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pubblicato il 2 Febbraio, 2024 Duefiniti nelle acque gelide del fiordo di Oslo, nel centro della capitale norvegese, a bordo di una. Sono stati tratti in salvo da una: lo ha reso noto la polizia. “Quando l’auto è finita in acqua, apparentemente c’erano due persone all’interno”, ha scritto la polizia di Oslo su X. “Sono statida una”, ha aggiunto. Ildel salvataggio, ottenuto ieri dall’agenzia di stampa Afp e pubblicato oggi dai media internazionali, mostra lache affonda e i duesul tetto dell’auto, mentre lagalleggiate con tre persone a bordo si avvicina alla vettura ormai quasi ...

Due automobilisti finiti nelle acque gelide del fiordo di Oslo, nel centro della capitale norvegese, a bordo di una Tesla, sono stati tratti in salvo da un ...OSLO - Due automobilisti finiti nelle acque gelide del fiordo di Oslo, nel centro della capitale norvegese, a bordo di una Tesla, sono stati tratti in salvo da una sauna galleggiante: lo ha reso noto ...Ha detto che pensava che l'auto fosse in modalità parcheggio sulla banchina vicino al fiordo quando ha premuto il pedale dell'acceleratore: "È finita in acqua… una sensazione terribile". La Tesla è ...