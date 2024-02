Terzo naufrago de L’Isola dei Famosi 2024 | un noto ballerino verso il cast

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un pezzo dopo l’altro sta per prendere forma la nuova edizione dedei, perché dopo la conduzione andata a Vladimir Luxuria, il posto di opinionista che vede in pole position Elena Guarnieri, adesso è arrivato il nome delquasi certo della nuova edizione del reality. Svelato ildedei: “Un volto di Ballando con le Stelle”. Lunedì 8 aprile dovrebbe iniziaredeie tra i concorrenti che sbarcheranno in Honduras ci dovrebbero essere Joe Bastianich e Alan Friedman (è stata contattata Rossella Erra ma probabilmente non ha accettato). Poco fa Tv Blog però ha svelato anche il nome del probabile...