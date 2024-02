Ternana | in prestito Amatucci e Zoia Ufficializzato il portiere Franchi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’ultimo giorno di mercato vede l’arrivo di, oltre all’ufficialità per quello di. Non ci sono state ulteriori partenze (c’era qualche possibilità per Luperini, con direzione Ascoli). Nel complesso, la sessione invernale ha generato nellauna sorta di inattesa rivoluzione. I movimenti effettuati sono 18, ovvero 11 arrivi e 7 partenze. Lorenzo(04) è un centrocampista cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Arriva indalla società viola dove nell’attuale stagione ha collezionato 6 presenze nella Primavera e 2 in prima squadra. In Nazionale vanta 22 gare tra Under 18, 19 e 20. Laha prelevato anche l’esterno Riccardo(01) che arriva incon obbligo di riscatto ...

Differentemente dal compagno Jan Zuberek, per Franco Carboni – dopo l'arrivo in prestito dall'Inter – è tempo di scendere Subito in campo dal primo ...

Nato il 21 agosto 2004, il giocatore di Decimoputzu ha firmato un contratto triennale con la società giallorossa ma resterà alla corte di Francesco Loi, con la formula del prestito, sino a giugno.Il mercato del Cagliari si chiude con gli arrivi di Yerry Mina in difesa e di Gianluca Gaetano a centrocampo. In uscita, dopo il prestito di Pereiro alla Ternana, la cessione di Goldaniga al Como e la ...Resta Luperini, richiesto dall'Ascoli ma sul quale la Ternana ha opposto resistenza alla cessione ad una diretta concorrente.Delle Monache va in prestito al Vicenza e potrà ricaricare le pile in serie ...il secondo "Monday Night" coinciderà con la serata di Pasquetta il prossimo 1 aprile contro la Ternana.