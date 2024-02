Tensione Creativa e Preziosità Virtuosa nell' Opera di Enzo Scatragli alla Rocca di Marciano

Le straordinarie opere di Enzo Scatragli, maestro castiglionese di fama internazionale, hanno catturato l'attenzione del pubblico e centinaia di visitatori Arezzo, 2 febbraio 2024 – "Tensione Creativa ...La rivalità tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi non mostra segni di allentamento. Aumentano le critiche e le accuse, con la Luzzi che parla di “egocentrismo ed egoismo”. Nel corso di un dialogo ...Così, le opere presentate in mostra assumono la qualità di elaborazioni scaturite da momenti di impasse creativa, eppure estremamente precise. Per l’occasione, l’artista realizzerà una performance in ...