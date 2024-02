Tennistavolo Colpaccio Giara a San Marino Gara da dimenticare per il team B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ancora una giornata diagrodolce – ma a esito invertito rispetto alla scorsa settimana – per le squadre di serie C1 dellaAssicurazioni. Questa volta, a mettersi in evidenza, è stata la formazione “A”, che ha compiuto una vera e propria impresa espugnando il campo del Sanin un match palpitante (5-4), nel quale ha saputo mettere a segno una clamorosa rimonta. Sabato da, invece, per la squadra “B” societaria, incappata in una sonora sconfitta per 5-0 sui tavoli della Villa d’oro Modena. A Sanil primodellaAssicurazioni ha vendicato l’inopinata sconfitta del turno precedente a Senigallia, tornando in solitudine al comando del girone H anche grazie ai risultati favorevoli arrivati dagli altri campi. Esaltante ...