Tennis | Vavassori su Sinner | “Ispirazione per tutti | è un idolo dello sport”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Andreaha fatto grandi cose nel recente Australian Open: il piemontese si è spinto fino alla finale insieme a Simone Bolelli nel tabellone di doppio. La dimostrazione che è un profilo da tenere in considerazione anche in ottica Coppa Davis.oggi pomeriggio è stato ospite di RDS Radio Serie A nel programma “Assist” e ha parlato del recente percorso in Australia: “È stata un’esperienza incredibile, uno poi se ne rende conto i giorni successivi. Sono state due settimane molto intense in Australia ed è un bellissimo periodo per il movimento delitaliano in generale. Se pensiamo che in tre mesi si è vinto Coppa Davis, Jannik ha fatto finale alle ATP Finals e poi la vittoria Slam dopo tantissimo tempo e la nostra finale in doppio; sono stati mesi incredibili. Questa onorificenza si è rivelata una ciliegina sulla ...