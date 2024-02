Tennis | Jannik Sinner il migliore sotto pressione | un dato emblematico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024), dopo essersi prestato alle cerimonie per i suoi successi negli Australian Open e in Coppa Davis, si prepara per tornare in campo. Il suo prossimo appuntamento sarà quello dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi), previsto dal 10 al 18 febbraio. Sul veloce indoor olandesevorrà recitare il ruolo del protagonista. L’anno scorso si spinse fino alla Finale, battendo nel proprio percorso Stefanos Tsitsipas, ma dovendosi arrendere al russo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo. Incontro con il moscovita che si è replicato spesso nel corso delle ultime 52 settimane eè riuscito negli ultimi 4 incroci a prevalere, come nella Finale dello Slam a Melbourne. Vi potrebbe essere una nuova sfida contro il n.3 ATP e l’altoatesino vorrà dar seguito a quanto messo in mostra soprattutto negli ultimi mesi. Tra i ...