Tennis | i punti che difendono Sinner | Djokovic | Alcaraz e Medvedev fino a Wimbledon | gli scenari per il ranking ATP

Matteo Arnaldi è già da diversi giorni in Australia, dove ha trascorso del tempo per recuperare le energie al termine di una lunga stagione che l’ha ... (oasport)

Ma tu lo sai Come si calcolano i punti della classifica ATP nel tennis ? Per spiegare la grande novità 2024 dobbiamo innanzitutto fare un paio di ... (gqitalia)

Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale dell'Open Sud de France 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Montpellier, in Francia: l'azzurro continua così a guadagnare posi ...TENNIS - Il clamoroso trionfo agli Australian Open di Jannik Sinner ci ha detto che l'Italia e il tennis maschile hanno un giocatore mai visto prima che è pront ...Cazaux serve per il match ma dopo una partita ricca di colpi di scena cede nel tie-break decisivo. Coric supera facile Martinez e trova Cobolli, sarà derby kazako tra Shevchenko e Bublik ...