Telefoni dietro le sbarre e Botte agli agenti | Due Condanne emesse dopo l' Inchiesta nel Carcere di S

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L'Aquila - Due reclusi deldi Sulmona (L'Aquila) sono stati condannati per accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, lesioni personali aggravate e violenza e minaccia a pubblico ufficiale. La sentenza è stata emessa al termine di un processo con rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari, Alessandra De Marco. Un anno e dieci mesi di pena è stata comminata a un imputato, mentre l'altro ha ricevuto una condanna di un anno e otto mesi. I fatti risalgono al 25 ottobre 2022, quando, durante controlli di routine, i due detenuti sono stati scoperti in possesso di trecellulari nella loro cella. Colti in flagranza di reato, hanno reagito aggressivamente, picchiando cinquedi polizia penitenziaria che sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Uno degli ...