Tegola per Mazzarri | problema muscolare per un azzurro | salta Napoli-Verona!

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ilprepara la sfida con l’Hellas potendo contare sui vari rientri, nonostante ciò, unè stato registrato a Castel Volturno. Domenica al Diego Armando Maradona ilospiterà l’Hellas Verona. I ragazzi di Walterhanno necessità di cambiare marcia, dando una svolta al loro campionato a partire dalla sfida agli scaligeri. Dopo la partita di Roma contro la Lazio, in cui il tecnico toscano tra: squalifiche, infortuni e Coppa d’Africa ha dovuto rinunciare a buona parte della rosa a propria disposizione, nel prossimo turno di campionato, le scelte a sua disposizione torneranno ad aumentare. Non a caso, ad oggi, c’è grande curiosità in merito all’undici che scenderà in campo dal primo minuto.– Hellas Verona: unout, le ultime dal Konami Center La ...