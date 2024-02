Taveri | «Inter | occhio a Thuram Alla Juventus peserà un’assenza»

Frattesi a Firenze scenderà in campo dal 1', complice l’assenza di Barella per squalifica. Il centrocampista ex Sassuolo sta vivendo un buon momento come confermano i numeri delle ultime partite dispu ...Supercoppa Italiana 2024, Semifinale Inter vs Lazio (diretta esclusiva Canale 5), Il Napoli supera la Fiorentina e conquista il pass per la Finale della a EA SPORTS FC Supercup che si giocherà il 22 g ...Chi la spunterà fra Inter e Lazio in Supercoppa Italiana Per Mino Taveri è difficile da dire. Ecco l’opinione sulle due squadre dell’opinionista di Mediaset. INTERPRETAZIONE DIFFICILE – Mino Taveri i ...L’Inter approda in finale di Supercoppa Italiana, battendo la Lazio. Ma c’è anche l’Europa ancora in ballo. Sul percorso in Champions League si sofferma Mino Taveri, opinionista di Mediaset. SUGGELLO ...DOVE VEDERE INTER-LAZIO IN DIRETTA Prepartita su Italia 1, alle ore 19, condotto da Monica Bertini e Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Fabrizio Ravanelli e Graziano Cesari. Inter-Lazio, alle ore 20.00, s ...