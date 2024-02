Tasse non pagate | ancora una chance per la rottamazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La maggioranza lavora a un intervento come emendamento al decreto Milleproroghe: nuovo salvagente per chi non ha pagato le rate

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Rottamazione quater, i cui pagamenti rateali sono ancora in corso, chiarisce che i decaduti da un piano di rientro non possono fruire di un’altra rateazione ...“Mamma mi ha pagato le tasse universitarie fino al 1987, quando ha visto Pippo Baudo darmi il leone con la palma come premio per aver vinto il Festival di Sanremo. All’epoca, avevo già fatto nove ...Dopo lo scontro sull’uso delle informazioni postate sui social per monitorare il tenore di vita dei contribuenti, la Lega prova a ribaltare la verità condivisa sul livello dell’evasione fiscale italia ...