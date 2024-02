Tasse | lo Stato ha oltre 1200 miliardi di crediti non incassati ma il 40% è ormai irrecuperabile

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tra persone morte e società fallite, persi per sempre 483Al 31 dicembre 2023 l'Erario ha un arretrato difiscali nondi1.200di euro e la maggior parte non potranno essere riscossi. Il 40%, 483appareperché intea persone morte, nullatenenti o imprese chiuse o fallite.

Buone notizie per i conti dello Stato , che nei primi 10 mesi del 2023 ha incassato 28 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso ... (secoloditalia)

Il 2023 è stato un anno record per le principali banche spagnole: nell'insieme, gli utili dei primi cinque istituti di credito iberici — Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter — sono stati, ...In una società che corre sempre più veloce, riuscire a comunicare in modo tempestivo e incisivo rappresenta una priorità per gli esperti di marketing, così da ...2023-08-29 "Mettere al primo posto la giustizia sociale” dicono i Vescovi ricordando p. Kaiser, missionario ucciso in circostanze mai chiarite ...