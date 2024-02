Tabellone Atp Montpellier 2024 | Rune primo favorito | per Cobolli c’è Monfils

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ildell’Atp 250 di, torneo in programma in Francia dal 29 gennaio al 4 febbraio. Holger, dopo la prematura uscita di scena dagli Australian Open, ha chiesto e ottenuto una wild card dagli organizzatori della manifestazione. Il danese è così la prima testa di serie del draw, davanti al kazako Bublik. C’è anche il nostro Flavio, non fortunato a pescare subito un ostico duro come Gael. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti. COPERTURA TV MONTEPREMIATPQUARTI DI FINALE (1/WC)vs Mmoh (4) Coric vs(WC) Mayot vs (3) Auger-Aliassime (6) Shevchenko vs (2) Bublik SECONDO TURNO (1/WC) ...

Tanto rammarico per Giulio Zeppieri che fallisce la qualificazione al torneo di Montpellier . In una partita giocata in maniera troppo discontinua, ... (oasport)

Judo, il tabellone degli italiani al Grand Slam di Parigi 2024 – Oggi, giovedì 1 febbraio, è andata in scena la cerimonia dei sorteggi per il prossimo Grand Slam di judo che si terrà a Parigi 2024, ...La 23enne di Ancona si fa rimontare dalla russa. Al canadese servono oltre quasi 3 ore di gioco per battere il giovane Cazaux ...Settima vittoria su otto incontri disputati nel 2024 per Flavio Cobolli, che si conferma competitivo anche sui campi di cemento indoor europei e accede ai quarti di finale dell'ATP 250 di Montpellier.MONTPELLIER - Continua l'ottimo periodo dell'azzurro, che dopo il successo in rimonta su Gael Monfils, in poco più di un'ora si sbarazza di un altro padrone di ...Il 21enne romano batte Lestienne in due set, ora Coric MONTPELLIER (FRANCIA) (ITALPRESS) - Unico tennista italiano al via nel tabellone ...