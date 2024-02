Superlega | Laporta | “E’ il momento di agire | anche quattro italiane interessate | Inter | Milan | Napoli e Roma”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024)venuto a RAC1, il presidente del Barcellona Joanè convinto che il progettonon sia morto. Nonostante molti club abbiano detto no,ha assicurato: “Nella prossima stagione o in quella dopo lasi farà. E’ ildivista l’onda favorevole e, francamente, non m’essa che gli inglesi ci siano o no. Nel calcio di oggi si arricchiscono tutti, dall’Uefa ai giocatori agli agenti, ma i club no. Le squadre partecipanti allariceverebbero invece 100 milioni di euro, una cifra superiore addirittura a quella che spetta a chi vince la Champions League“.ha poi fatto i nomi delle squadre: “Delle ...