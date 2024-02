Superlega | Ajax | Feyernoord e Marsiglia smentiscono Laporta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Altri tre club, dopo la Roma, hanno smentito Joan, dopo che quest’ultimo li aveva accostati alla. Il Feyenoord è chiaro e parla di ‘totale assurdità’, mentre anche l’fa filtrare di non aver mai discusso dellacon il presidente del Barcellona. Ilsi unisce agli altri club e sottolinea che dal 21 dicembre scorso la posizione della società non è cambiata e che rimane contraria alla competizione. SportFace.

Napoli, Il presidente del Barcellona lo mette in SuperLega ma già Ceferin sussurrato qualcosa, facendo riferimento a ipotetiche squadre italiane interessate e precisando che non si trattava della Juve ...CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT [themoneytizer id=”99064-6] Le nuove dichiarazioni di Joan Laporta, presidente del Barcellona, riaprono il caso Superlega, almeno mediaticam ...La Roma, con una nota sul proprio sito ufficiale, ribadisce la propria contrarietà alla Superlega: "Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso ...