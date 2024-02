Superbonus 70% | come cambia l’incentivo nel 2024? Guida veloce aggiornamento 2 FEBBRAIO

Via libera alla Camera al DDL Superbonus, dettate le nuove regole 2024 del bonus per famiglie e imprese che hanno realizzato interventi edilizi ricorrendo a questa agevolazione.Da Fondazione Inarcassa la richiesta di trovare soluzioni efficaci per i liberi professionisti, al momento i più penalizzati da una normativa confusa e in continua evoluzione ...Il Superbonus dal 110 al 70% nel 2024, ecco come funziona e quali sono i requisiti. Il Superbonus , un'iniziativa nata nel clima di emergenza Covid-19, sta ...È stato approvato alla Camera senza modifiche il decreto Superbonus con 140 voti favorevoli, 92 contrari e 15 astenuti, i deputati di Italia Viva e Azione. Ora il provvedimento, che non prevede ...Il Governo ha chiuso definitivamente la stagione del Superbonus 110% e 90%, dicendo no anche alla soluzione dei Sal (stati avanzamento lavori) straordinari. Nel 2024 l’agevolazione scende al 70% e si ...