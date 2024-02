Superare il Superbonus 110 | la proposta Rete Irene e ASSOCOND

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il dibattito in corso sulla cancellazione del110 ha portato in primo piano la necessità di ridefinire gli strumenti fiscali per sostenere il percorso a lungo termine verso la sostenibilità del patrimonio edilizio italiano.CO.NA.F.I., consapevoli delle criticità nel sistema attuale, hanno presentato unaaudace di riordino degli incentivi edilizi durante l’evento Klimahouse 2024, gettando le basi per un cambiamento significativo. La, confezionata con cura per affrontare le sfide attuali, mira a creare un contesto fiscale e normativo stabile, sostenibile nel tempo, e allineato agli obiettivi di efficienza energetica stabiliti dalla direttiva UE “Case Green”. La novità fondamentale è l’incentivazione basata sulla qualità degli ...

Superbonus rimpiazzato dai lavori per le case green Aspettando l'ok definitivo del Parlamento europeo, sulla direttiva "Case green" salgono le attese. Per Federesco, l'associazione delle energy ...Via libera al decreto Superbonus alla Camera. L'ok di Montecitorio è arrivato con 140 sì, 92 no e 15 astenuti e il provvedimento ora passa al Senato, ma non ci saranno ...