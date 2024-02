Sundance Film Festival 2024 | i film che hanno incantato la critica

Il Sundance Film Festival , uno dei più importanti eventi dedicati al cinema indipendente che si svolte ogni anni nel mese di gennaio in Utah (Stati ... (ilfattoquotidiano)

Una dose doppia di Kristen Stewart, un nuovo film dei registi che hanno trasformato Ryan Gosling in una star e altri entusiasmanti della prossima ... (vanityfair)

Neon si è assicurata i diritti per la distribuzione del nuovo film di Soderbergh , che ha suscitato strane reazioni al Sundance film Festival ... (movieplayer)

In occasione dell’ultima edizione del Sundance, il festival dedicato al cinema indipendente che si svolge ogni anno a Park City, nello Utah, Malia Obama ha presentato il suo primo film, un cortometrag ..."Will & Harper", il bellissimo documentario sul viaggio di Will Ferrell attraverso il paese con la sua migliore amica Harper ...Kristen Stewart con due lavori e Jessie Essenberg regista, nella rassegna fondata 40 anni fa da Robert Redford, che ha lanciato, tra gli altri, Quentin Tarantino e i fratelli Coen ...