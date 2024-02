Sull’inflazione il fallimento del governo Meloni è totale | il carrello tricolore non è servito a niente

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L’inflazione torna a crescere. E a preoccupare è soprattutto il nuovo aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Le stime preliminari dell’Istat per gennaio mostrano che l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) è salito dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua, contro lo 0,6% del mese precedente. Per quanto riguarda i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, l’aumento su base tendenziale è del 5,4% (era +5,3%). Come sottolinea l’Istat, “un contributo alla risalita dell’inflazione si deve anche al permanere di tensioni sui prezzi dei beni alimentari non lavorati, i cui effetti si manifestano anche sulla accelerazione del cosiddettodella spesa (+5,4%)”. Ildella spesa cresce: su i prezzi dei prodotti alimentari La risalita dell’inflazione non può che preoccupare ...