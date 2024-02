Sul Napoli imperversa la narrazione da “Don’t look up”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In perfetta sintonia con la città, dove la chiacchiera ha più dignità delle ore di lavoro, De Laurentiis fa trapelare l’intenzione, sull’onda rosicatoria del nuovo Viola Park dell’amico Rocco Commisso, di costruire un centro sportivo con 12 campi, foresteria, palestra, sala stampa, centro medico, acqua, birra coca, borghetti chi beve… Insomma come l’ICI di Cetto La Qualunque, il centro sportivo delsarà costruito due volte. Il futuro training center delè sempre più somigliante al Ponte sullo Stretto di Messina, oppure alla bonifica di Bagnoli, la riqualificazione riguarderà i nostri nipotini. Al centro del dibattito con cadenza biennale, in qualche momento di stanca o di difficoltà se ne discute per un po’, si intervistano i sindaci dei comuni “benedetti” dalle intuizioni del patron, si prospettano partnership con nomi roboanti, si ...